تحطم مقاتلة أمريكية بعد اصطدامها بطائرة للتزود بالوقود

الوكيل الاخباري – أعلنت وحدة من مشاة البحرية الأمريكية أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف -35 بي" تحطمت بعد اصطدامها بناقلة جوية للتزود بالوقود.
قال جناح الطائرات البحرية الثالث إن طيار الطائرة "إف35بي" خرج من الطائرة ويتلقى العلاج بينما هبط طاقم الطائرة بسلام، وذكرت شبكة "أبي سي نيوز" أن الحادث وقع فوق مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا.
وقال مشاة البحرية إن التحقيق جار في سبب تحطم الطائرة.
A @usairforce F-35B fighter jet crashed after it collided in midair with an aerial refueling tanker on Tuesday, a US #marines unit said.https://t.co/d38Sp7Brtc— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 30, 2020
المصدر : سبوتنك