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الأربعاء، 30-09-2020 10:36 ص

تحطم مقاتلة أمريكية بعد اصطدامها بطائرة للتزود بالوقود

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الوكيل الاخباري – أعلنت وحدة من مشاة البحرية الأمريكية أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف -35 بي" تحطمت بعد اصطدامها بناقلة جوية للتزود بالوقود.

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قال جناح الطائرات البحرية الثالث إن طيار الطائرة "إف35بي" خرج من الطائرة ويتلقى العلاج بينما هبط طاقم الطائرة بسلام، وذكرت شبكة "أبي سي نيوز" أن الحادث وقع فوق مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا.

وقال مشاة البحرية إن التحقيق جار في سبب تحطم الطائرة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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