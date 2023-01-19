الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

المستقلة للانتخاب: فليحة السبيتان تخلف الفايز بعضوية مجلس النواب

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الزرقاء

لأول مرة في تاريخ لبنان .. الدولار الواحد يسجل 50 ألف ليرة

شكاوى من انقطاع دواء لمرضى زراعة الكلى بالمستشفيات الحكومية

تعزيز القدرات التخزينية للحبوب بانشاء 50 مستوعبا جديداً

المركزي حول أمان البيانات والبطاقات المصرفية: أنظمة حماية بالبنوك تمنع حدوث أي اختراق

التعامل مع 1203 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الإدارة المحلية: 320 مليون دينار قيمة مديونية البلديات

إغلاق جزئي على طريق المطار من صباح الجمعة وحتى مساء السبت

وفاة و60 إصابة جراء تدافع المشجعين في العراق

الخميس، 19-01-2023 12:58 م

تدفق المواطنين على عاصمة بيرو للمطالبة باستقالة الرئيسة

image - 2023-01-19T125353.605


الوكيل الإخباري - تدفق المواطنون على عاصمة بيرو، كثير منهم من مناطق الأنديز النائية، للاحتجاج اليوم الخميس ضد الرئيسة دينا بولوارت ودعما لسلفها، الذي أدى خلعه الشهر الماضي إلى اضطرابات دموية وألقى بالبلاد في فوضى سياسية.

ويأمل أنصار الرئيس السابق بيدرو كاستيو، أول زعيم لبيرو من خلفية ريفية من جبال الأنديز، في أن يفتح الاحتجاج فصلا جديدا في الحركة المستمرة منذ أسابيع للمطالبة باستقالة بولوارت وإجراء انتخابات فورا وتغيير هيكلي في البلاد. تم عزل كاستيو بعد محاولة فاشلة لحل الكونغرس.

اضافة اعلان


ونظمت الاحتجاجات حتى الآن بشكل رئيسي في جبال الأنديز الجنوبية في بيرو، حيث قتل 53 شخصا خلال الاضطرابات، وقتلت الغالبية العظمى منهم في اشتباكات مع قوات الأمن.


تعتبر المظاهرات والاشتباكات مع قوات الأمن أسوأ عنف سياسي شهدته بيرو منذ أكثر من عقدين، وقد سلطت الضوء على الانقسامات العميقة الموجودة في البلاد بين النخبة الحضرية التي تتركز بشكل كبير في ليما والمناطق الريفية الفقيرة، حيث يشعر المواطنون في كثير من الأحيان بأنهم في درجة أدنى في المجتمع.


من خلال نقل الاحتجاج إلى ليما، يأمل المتظاهرون في منح ثقل جديد للحركة التي بدأت عندما أدت بولوارت، التي كانت نائب للرئيس، اليمين الدستورية في 7 ديسمبر لتحل محل كاستيو.


ويعتزم المتظاهرون يوم الخميس تنظيم مسيرة من وسط مدينة ليما إلى منطقة ميرافلوريس، أحد الأحياء الراقية التي تقطنها النخبة الاقتصادية في البلاد.


ودعت الحكومة المتظاهرين إلى التحلي بالسلمية.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-01-19T142805.282

رئيس كازاخستان يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة

1673939819FAGNER

روسيا.. "فاغنر" تعلن عن تحرير وحداتها بلدة قرب أرتيوموفسك

thumbs_b_c_813f0e126f907b137eb926739b6f0da9

الخارجية العراقية: مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق النار على سيارتهم في تركيا

image

تسجيل إصابة جديدة بجدري القردة في اليابان مجهولة المصدر

photo_2023-01-19_11-09-52

وفاة و60 إصابة جراء تدافع المشجعين في العراق

63c905724c59b74e2c7b229a (1)

الدنمارك تؤيد رئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ "كوب28"

أخبار متعلقة
image - 2023-01-11T101123.077

إحراق شرطي حتى الموت وسط مظاهرات مناوئة للحكومة في بيرو

image - 2022-12-22T120340.342

سول وواشنطن تدرسان إجراء تدريبات بالذخيرة الحية وسط تهديدات بيونغ يانغ

xzmGjFMNBbSlmVK6fZqh7dtMSsKVBvTZeHrPHjaS

ماليزيا: ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 30 قتيلا

5fc7b0594236043284078d45

الجيش الصيني يكثف من طلعاته الجوية والبحرية حول تايوان

63a3163e4c59b739e62904ab

مصر تستعد لافتتاح سد ضخم في إفريقيا بـ3 مليارات دولار

image - 2022-12-22T084850.639

إصابة مسؤولين كبيرين مواليين لروسيا في قصف أوكراني بدونيتسك