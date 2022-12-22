الجيش الصيني يكثف من طلعاته الجوية والبحرية حول تايوان

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع التايوانية إن قواتها المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية اقتراب 39 طائرة وثلاث سفن تابعة للجيش الصيني من الجزيرة.



وجاء في بيان الوزارة : "خلال الفترة من الساعة 06:00 صباحا يوم 21 ديسمبر حتى 06:00 يوم 22 ديسمبر، شوهدت 39 طائرة وثلاث سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في جميع أنحاء تايوان".

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ووفقا للوزارة، عبرت 21 مقاتلة صينية من طراز J-16، ومركبة جوية بدون طيار من طراز CH-4، وطائرتان للإنذار المبكر محمولتان جوا من طراز KJ-500، وطائرة شحن واحدة من طراز Y-20، وطائرة هليكوبتر للخدمات من طراز Z-9، وأربع قاذفات نفاثة من طراز H-6 الخط المتوسط لمضيق تايوان.



وأضافت الوزارة إن القوات المسلحة التايوانية راقبت الوضع وكلفت طائرات الدوريات الجوية وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية بالرد على هذه الأنشطة".



وأضافت الوزارة أن تايوان أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

RT