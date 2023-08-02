تدمير جميع الألغام المكتشفة في منتجع شيلا في تركيا

الوكيل الإخباري - أفاد مصدر في شرطة منتجع شيلا التركي بتدمير جميع الألغام التي تم العثور عليها في المنتجع سابقا من خلال تفجير محكم اليوم الأربعاء.



وقال المصدر: "قام المهندسون العسكريون بربط الألغام وتفجيرها بشكل محكم. وتم إجلاء السكان القريبين كإجراء احترازي".

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من جهتها قالت وكالة "الأناضول" إن منسوب المياه في البحر ارتفع إلى 30 مترا بسبب هذه العملية.



وأغلقت السلطات شاطئ سوفولار في منتجع شيلا التركي على البحر الأسود بالقرب من اسطنبول، الاثنين الماضي، بعد العثور على ما لا يقل عن 28 لغما غير منفجر.

وأمس الثلاثاء أغلقت السلطات جميع شواطئ المنتجع فيما يتعلق بفحص المنطقة.



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدرها في الشرطة، في وقت سابق من هذا اليوم، أنه تم، اليوم الأربعاء، إعادة فتح جميع الشواطئ في منتجع شيلا الواقع شمال شرقي اسطنبول، باستثناء الشاطئ الذي تم العثور فيه على الألغام غير المنفجرة.

RT