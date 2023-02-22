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الأربعاء، 22-02-2023 01:08 م

تدهور صحة الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي

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الوكيل الاخباري- أعلن أطباء ميخائيل ساكاشفيلي، أن صحة الرئيس الجورجي السابق وأحد قادة المعارضة حاليا، تدهورت مع خسارته الكثير من وزنه.

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وقالت تامار دافاراشفيلي طبيبة ساكاشفيلي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي إن "حالة المريض تصبح خطيرة، وستزداد سوءا لأن وزنه وكتلة جسمه تراجعت كثيرا".

وأضافت أن "الخطوة التالية قد تكون نقله إلى وحدة العناية المركزة".

ويقضي ساكاشفيلي حكما بالسجن 6 سنوات لإدانته "بإساءة استخدام السلطة" وهو يعتبر التهم الموجهة إليه مسيسة.

وأدين ساكاشفيلي وصدر بحقه حكم غيابي في 2018 أثناء إقامته في المنفى واعتقل لدى عودته إلى جورجيا في أكتوبر 2021.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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