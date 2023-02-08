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الأربعاء، 08-02-2023 09:18 ص

ترامب يعلق على كلمة بايدن أمام الكونغرس

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الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن إلى "الهدوء"، وذلك بعد إلقاء الأخير كلمة أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء.

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وكتب ترامب على موقع "Truth Social": "يبدو أنه (بايدن) غاضب جدا، وهو يصرخ في الميكروفون، على الرغم من أنه يحاول التظاهر بأنه معتدل. ربما يتعين على أحدكم أن يربت على كتفيه ويقول له اهدأ".

وقال ترامب معلقا على كلمة بايدن أمام الكونغرس، إنه "يستخدم المصطلحات العاطفية كثيرا، وكثيرا ما يستخدم كلمة أصدقاء".


وألقى الرئيس الأمريكي كلمة "خطاب الاتحاد"، اليوم، أمام الكونغرس، تطرق فيها إلى الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وكذلك إلى عدد من المسائل الخارجية على غرار الوضع في أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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