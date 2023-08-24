تراجع منسوب السدود في إسطنبول

الوكيل الإخباري - تراجع منسوب السدود التي تزود إسطنبول في تركيا بالمياه إلى 31 بالمئة، في حين جفت بالكامل المناطق المحيطة بقناة غوزيلجي في حوض سد "علي بي"، الواقع في منطقة سلطان غازي في إسطنبول.



وبحسب معطيات إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول، فإن منسوب السدود التي تغذي إسطنبول بالمياه كان بحدود 48.58 بالمئة في مايو الماضي.

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وأوضحت المعطيات أن نسبة المياه في سد "علي بي" انخفض خلال آخر أسبوع من 15.71 بالمئة إلى 14.19 بالمئة.



يشار إلى أن خبراء المياه يدعون المواطنين في إسطنبول إلى عدم الإفراط في استهلاك المياه لتجنب أي أزمة قد تنتج عن الجفاف الذي يضرب العالم بأسره.

RT