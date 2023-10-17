ترامب: بايدن لا يمكنه سوى قراءة النصوص التي يعدها كاتب الخطابات والإجابات الجاهزة

الوكيل الاخباري-

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الحالي جو بايدن لا يمكنه سوى قراءة النصوص التي يعدها كاتب الخطابات والإجابات الجاهزة لأسئلة الصحفيين.وأوضح ترامب متحدثا إلى أنصاره في ولاية آيوا: "لدي كاتب خطابات رائع، ولكن هذه الطريقة في المخاطبة أكثر تشويقا وإثارة.. هل تعتقدون أن بايدن يمكنه أن يفعل الشيء نفسه؟.. لا أعتقد، لا يمكنه سوى قراءة النصوص التي أعدها فريق الرئيس".كما أشار ترامب إلى أن "بايدن يقرأ الإجابات الجاهزة في معرض الرد على أسئلة الصحافيين في المؤتمرات الصحافية".واعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في وقت سابق، أن "الرئيس الحقيقي" للولايات المتحدة ليس جو بايدن، وإنما الشخص الذي يتحكم في شاشة التلقين التي يستخدمها.