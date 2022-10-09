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الأحد، 09-10-2022 02:09 م

ترامب يتهم إدارة بايدن باستفزاز بوتين لإطلاق العملية في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدارة البلاد الحالية بالقيام "بما يقترب من إجبار" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحريك جيشه إلى أوكرانيا.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن ترامب قوله في حوار هاتفي مع برنامج "صوت أمريكا الحقيقية": "لقد سخروا منه في الواقع، إذا نظرت إلى ذلك بعين الحق. بلدنا، وما يسمى بقيادتنا، سخروا من بوتين. قلت، كما تعلمون، إنهم أجبروه تقريبا على فعل ما يتحدثون عنه. الخطاب كان غبيا جدا".

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وأضاف ترامب أن "غزو أوكرانيا لم يكن ليحدث أبدا" لو كان هو لا يزال رئيسا.

وتعليقا على افتراض مقدم البرنامج أن الرئيس جو بايدن قد يرسل ترامب للتفاوض على اتفاق سلام بين روسيا أوكرانيا، شدد ترامب على أنه سعى للحفاظ على "علاقة بناءة" مع كل من بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي تجمع لأنصاره أمس السبت دعا ترامب لإطلاق مفاوضات على الفور لإنهاء الصراع في أوكرانيا، محذرا من أن الوضع الراهن قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، واتهم بايدن بالاستخفاف بخطر نشوب حرب نووية مع روسيا.

 

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