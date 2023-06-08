الخميس 08-06-2023
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الخميس، 08-06-2023 08:34 ص

ترامب موضع تحقيق في قضية وثائق البيت الأبيض السرية

image - 2023-06-08T083640.803


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء أمس الأربعاء أنّ النيابة العامة الفدرالية أبلغت وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب أنّ موكّلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض، في خطوة تمهّد لإمكان توجيه اتّهام إليه.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى إنّ محاميّ ترامب تلقّوا هذا الإخطار من مكتب المدّعي العام جاك سميث، ما يعني أنّ التحقيق يقترب من توجيه الاتّهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل.

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