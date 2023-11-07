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الثلاثاء، 07-11-2023 08:40 ص

ترامب يرفض دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا والاستماع لشرح من 24 دقيقة

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الوكيل الاخباري- رفض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيارة أوكرانيا.

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وقال ترامب في حديث لشبكة "Newsmax" التلفزيونية: "أحترم الرئيس زيلينسكي، لكنني أعتقد أن الوقت حاليا غير مناسب لزيارة أوكرانيا. تتعامل معه في الوقت الراهن إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، ولا أريد إثارة نزاع للمصالح".

وقال زيلينسكي، سابقا، في حديث لقناة "NBC" إنه دعا ترامب لزيارة أوكرانيا، مضيفا أنه سيفسر له خلال 24 دقيقة أنه ليس بإمكان ترامب تحقيق التسوية السلمية في أوكرانيا خلال يوم واحد.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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