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الثلاثاء، 03-10-2023 06:31 م

ترامب يشير إلى تناقض واضح بين الدستور الأمريكي والقانون الذي اتهم بموجبه

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الوكيل الاخباري- أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن ثمة تناقضا واضحا بين الدستور الأمريكي والقانون الذي اتهمه بموجبه مكتب المدعي العام في نيويورك في قضية "احتيال مدني".

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وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "قد يكون هذا القانون متناقضا مع الدستور وغير عادل، وهذا هو السبب الذي سمح للمدعي العام أن يستخدمه ضدي".

وأشار ترامب أن هذا القانون "يسمح للمدعي العام للحزب المنتخب سياسيا بإقناع قاض منتخب سياسيا ويمكن أن يكون صديقا له، بتدمير خصم سياسي".

وشدد ترامب على أن "القانون التنفيذي الذي نادرا ما يستخدمه المدعي العام في نيويورك غير عادل".

وفي وقت سابق، قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن ترامب ضخم قيمة أصوله على مدى عشر سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار، وتعتقد أن ترامب لجأ إلى عملية احتيال مماثلة للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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