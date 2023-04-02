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الأحد، 02-04-2023 01:31 م

ترامب يكتسح استطلاعات الرأي داخل الحزب الجمهوري

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الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة YouGov، أن أكثر من 50% من الجمهوريين مستعدون لدعم ترشيح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع عقدها عام 2024.

ووفقا للاستطلاع، فإن غالبية الجمهوريين مستعدون لدعم ترامب، بالرغم من نية السلطات الأمريكية، توجيه اتهامات ضده في المحكمة.

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وبحسب الاستطلاع، من بين جميع المرشحين عن الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية، يمكن أن يصوت 52% من مؤيدي الحزب لصالح ترامب، يليه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بنسبة دعم بلغت الـ 21%، أما في المركز الثالث فجاءت الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا، نيكي هايلي، بنسبة دعم بلغت 5%.


وفي سياق آخر، أظهر استطلاع آخر أجرته شركة YouGov، حول قرار هيئة المحلفين الأمريكية توجيه أكثر من 30 تهمة لترامب، أن 43% يعتبرون أن قرار هيئة المحلفين مدفوع بتحيز سياسي، بينما اعتبر 42% أن هذا القرار نابع من رغبتهم في محاسبة ترامب.


وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 30 - 31 مارس الماضي، على 1089 شخصا.


يذكر أن هيئة المحلفين الأمريكية في نيويورك، صوتت في وقت سابق لصالح إدانة ترامب، ووفقا لشبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة، يتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن ترامب بأكثر من 30 تهمة بالاحتيال التجاري.

 

RT

 




 

 


 

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