بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية البلغارية

الوكيل الإخباري - بدأ البلغاريون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في خامس انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عامين.

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وبحسب وكالة "رويترز" بدأ التصويت في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لبلغاريا وينتهي في الثامنة مساء.



ومن المنافسين في هذه الانتخابات ائتلاف يضم حزب "جي.إي.آر.بي" المنتمي لتيار يمين الوسط، بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف (63 عاما) وشريكه الأصغر اتحاد القوى الديمقراطية، بالإضافة إلى التحالف المشكل في الآونة الأخيرة، الذي يضم حزب "نواصل التغيير" وحزب بلغاريا الديمقراطية الإصلاحي.



وتشير استطلاعات الرأي والذي أجرته مجموعة إجزاكتا البحثية، إلى أن فرص الائتلافين متقاربة، إذ أظهر أحدثها حصولهما على 26.2 بالمئة و25.6 بالمئة على الترتيب، فيما حصل حزب النهضة القومي على 12.8 بالمئة.



بترا