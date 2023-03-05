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الأحد، 05-03-2023 11:46 ص

ترامب يتعهد بوقف الصراع في أوكرانيا فورا وزيادة الدعم الأوروبي لكييف إن انتخب رئيسا

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الوكيل الإخباري- تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بإقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي برفع حجم مساعداتهم المقدمة إلى أوكرانيا في غضون 10 دقائق، إن فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وأضاف ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين في واشنطن: "يمكنني مقابلة جميع قادة دول الاتحاد الأوروبي، فأنا أعرفهم جميعا أو غالبيتهم، وهم سيواقفون على الدفع، إن أخبرتهم بما يجب عليهم فعله، فهم لا يدفعون حاليا، ومن غير العدل أن تقوم الولايات المتحدة وحدها بدعم أوكرانيا وتقديم الأموال لها".

ونوه ترامب بأنه يتوجب على أوروبا أن تبدأ في إنفاق الأموال، مشيرا إلى أن واشنطن خصصت نحو 140 مليار دولار لمساعدة كييف، بينما تقدر الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي بـ 15-16 مليار دولار.

وشدد ترامب، على أن "الولايات المتحدة في وضع أخطر من أي وقت مضى، بسبب خطر استخدام الأسلحة النووية، ونشوب حرب عالمية ثالثة".

وتساءل ترامب عن سبب تمويل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، لكييف بهذه الأموال الهائلة، في الوقت الذي يكتسب فيه "انتصار أوكرانيا على روسيا في هذا الصراع"، أهمية أكبر بكثير للدول الأوروبية منه للولايات المتحدة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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