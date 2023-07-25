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الثلاثاء، 25-07-2023 11:11 ص

تركيا: اتساع حرائق الغابات لتشمل 3 ولايات

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات التركية، فجر اليوم الثلاثاء، اتساع رقعة حرائق الغابات لتشمل 3 ولايات جنوب وغرب البلاد.

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وبحسب وكالة أنباء الأناضول، قال مدير إدارة الغابات التركي في تغريدة الليلة الماضية، "نواصل محاربة حرائق الغابات في مناطق كيش وكيمير وتاشاغيل بولاية أنطاليا، وفي قرية ساروخانلي بولاية مانيسا ودولكادير أوغلو في ولاية كهرمان مرعش".


ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، المواطنين إلى توخي الحذر وعدم إشعال النيران بالقرب من الغابات.
وتشارك في أعمال إطفاء الحرائق 24 طائرة ومئة مروحية و10 طائرات مسيرة، إضافة إلى 25 ألفا من رجال الإطفاء.

 




 

 


 

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