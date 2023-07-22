السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

البرلمان العربي يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية

انطلاق بطولة المملكة التنشيطية الأولى لسباحة الزعانف بالعقبة

السبت، 22-07-2023 11:46 ص

اليونان.. حرائق الغابات تهدد السكان وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة

64bb90d34236043d0e7ab685


الوكيل الإخباري-تجتاح الحرائق عشرات آلاف الهكتارات في اليونان وتقترب من المناطق السكنية، وسط تحذيرات من موجة حر ستكون الأطول منذ سنة 1987.

اضافة اعلان

 

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن موجة الحر الحالية في اليونان هي الأطول منذ عام 1987، عندما استمرت الموجة الحارة 12 يوما.

 

كذلك أصدرت السلطات اليونانية تعليمات وإرشادات للمواطنين للحماية من درجات الحرارة المرتفعة.

وقررت السلطات اليونانية إغلاق جميع المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الأكروبوليس الشهير، بسبب الحرارة الشديدة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 5:30 مساء.

هذا وتواصل فرق الإطفاء اليونانية، مكافحة الحرائق التي اندلعت الاثنين في غابات شرق العاصمة أثينا بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد.

 

روسيا اليوم

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64b8c8af4c59b773320c6e1a

تزويد طائرة نقل عسكري روسية بمحرك نفاث

1690022570486

العراق يعلن التزامه باتفاقية فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية

64bbac294c59b77d7217549b

العراق.. تفكيك شبكة اتجار بالبشر خططت لبيع طفلين مقابل 20 ألف دولار

64ba3b024c59b729cd547380

مقتل عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان في غارة روسية

64bba3a84c59b7681a446277

قوات كييف تطلق أكثر من 100 قذيفة بينها قنابل عنقودية على بيلغورد غربي روسيا

64bba44b4c59b775397bcb0b

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باستغلال الأطفال في القتال

أخبار متعلقة
6

اليونان تستعد لأشد الأيام حرا منذ 50 عاما

45

حر شديد يضرب الكرة الأرضية.. ودول أوروبية تصدر التنبيه الأحمر

image

أرقام قياسية لدرجات الحرارة في أوروبا

d4206ec293ccfbfb815de44dbca6f8a6

بفعل القبة الحرارية .. العالم يغلي وحر غير مسبوق في 7 دول عربية

64afd9a14c59b736f6061d81

أردوغان يعتزم أن يبحث مع بوتين شراء طائرات برمائية

64a94c5c423604192e1b0808

آلاف المهاجرين يعانون الجوع في اليونان