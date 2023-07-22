اليونان.. حرائق الغابات تهدد السكان وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة

الوكيل الإخباري-تجتاح الحرائق عشرات آلاف الهكتارات في اليونان وتقترب من المناطق السكنية، وسط تحذيرات من موجة حر ستكون الأطول منذ سنة 1987.

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وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن موجة الحر الحالية في اليونان هي الأطول منذ عام 1987، عندما استمرت الموجة الحارة 12 يوما.

كذلك أصدرت السلطات اليونانية تعليمات وإرشادات للمواطنين للحماية من درجات الحرارة المرتفعة.



وقررت السلطات اليونانية إغلاق جميع المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الأكروبوليس الشهير، بسبب الحرارة الشديدة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 5:30 مساء.



هذا وتواصل فرق الإطفاء اليونانية، مكافحة الحرائق التي اندلعت الاثنين في غابات شرق العاصمة أثينا بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد.

روسيا اليوم