الجمعة 21-07-2023
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الجمعة، 21-07-2023 12:30 ص

تركيا تجري محادثات مع مصر والسعودية والعراق حول زيادة استهداف الإسلام بالغرب

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الوكيل الاخباري- أعلنت الخارجية التركية أن وزير الخارجية، هاكان فيدان، أجرى محادثات هاتفية منفصلة مع نظرائه من مصر والسعودية والعراق، حيث تناولت الاستهداف المتزايد للإسلام في الغرب.

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وكانت الخارجية التركية قد دانت بأشد العبارات "الاعتداء الدنيء اليوم على كتابنا المقدس القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكهولم"، حيث قالت في بيان: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء اليوم على كتابنا المقدس القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكهولم".

وقام اليوم الخميس، المدعو سلوان موميكا، مجددا، بتمزيق القرآن الكريم والعلم العراقي وصور شخصيات دينية بارزة، من بينها زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني، علي خامنئي، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

 




 

 


 

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