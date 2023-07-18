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الثلاثاء، 18-07-2023 05:45 م

مصر.. كارثة تهدد أهم محاصيل البلاد

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية في مصر، حاتم النجيب، إن التغيرات المناخية أثرت على محصول المانغو ذلك العام.

وأشار النجيب إلى أن أسعار المانغو شهدت ارتفاعا ذلك العام في الأصناف الإسمعلاوية المعروفة والمحبوبة كالزبدية والعويسي، متوقعًا أن يصل سعر كيلو المانغو العويسي إلى نحو 30 جنيها، موضحا أن التغيرات المناخية أثرت على محصول المانغو ذلك العام، كما أدى ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح خلال الأيام القليلة الماضية إلى سقوط محصول المانغو من فوق الأشجار قبل نضجها، الأمر الذي يهدد محصول ذلك العام بكارثة.

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وأضاف النجيب، أن هناك بعض أصناف الخضراوات تشهد تراجعا في الأسعار، حيث يتراوح سعر الطماطم بين 2.5 إلى 4 جنيهات، والخيار يتراوح سعره بين 3.5 و6.5 جنيه، بينما يتراوح سعر الباذنجان بين 3 و5 جنيهات.


وأوضح النجيب أن سعر الفلفل الرومي يبلغ 8 جنيهات، والجزر 9 جنيهات، والليمون 18 جنيها، والثوم 35 جنيها، والتفاح المصري 30 جنيها، والعنب الأصفر 15 جنيها، والعنب الأحمر 17 جنيها، والكانتلوب 14 جنيها، والكمثرى 22 جنيها، والكيوي 26 جنيها، والأفوكادو 90 جنيها، والخوخ البلدي 20 جنيها.


من جانبه، قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد بمعمل المناخ الزراعي في مصر، إن البلاد تتعرض لموجه شديدة الحرارة على كافة الأنحاء؛ موضحا أن السبب الرئيسي بالإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة الرطوبة العالية التي تتخطى الـ60%.


ولفت إلى أن المحاصيل الأكثر ضرراً هي المانغو والرمان والطماطم، مطالباً بضرورة تغطية المانغو والرمان بأكياس وقش الأرز للحد من الحرارة المتوجه للنبات.


وتابع: "محصول الطماطم يحتاج إلى أكياس ورقية وري المحاصيل خلال فترات الظهيرة وتكون بكميات محدودة".


وبالنسبة للماشية، أكد أبو المعاطي، على ضرورة تواجد الماشية في أماكن ذات تهوية جيدة وتكون في الظل بالإضافة إلى وضع المياه بعيداً عن الأماكن المشمسة.


وأشار إلى ضرورة وضع كميات قليلة من كميات الطعام خلال فترات الذروة، مضيفًا: أن الكميات المعتادة تعوض بعد الغروب، لأن الحيوان يرغب فى المياه أكثر.

 

RT

 




 

 


 

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