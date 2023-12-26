تركيا تقبض على مدان في قضية تسريبات القذافي وتسلمه لدولة خليجية

الوكيل الإخباري - ألقت السلطات الأمنية في تركيا القبض على حاكم عبيسان المطيري، المواطن الكويتي المدان في قضية تسريبات القذافي، بأحكام تصل إلى المؤبد.

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وأعلن الحساب الرسمي للمطيري على منصة "إكس" أنه: "تم يوم أمس الاثنين حجز الأستاذ الدكتور حاكم المطيري الأمين العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة في الكويت من قبل الأمن التركي على خلفية القضية السياسية الجائرة المرفوعة ضده في الكويت".



ومن المقرر أن تسلم السلطات التركية المطيري إلى الكويت، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده من قبل محكمة الجنايات الكويتية، في عام 2021، بالسجن المؤبد بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والتخابر لصالح ليبيا.



يذكر أنه في عام 2020، انتشرت تسجيلات سرية من خيمة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من ضمنها مقطع يخص حاكم المطيري، وهو يطلب الدعم المالي بهدف نشر القلق في الكويت. وتضمنت التسريبات أيضا بعض المقاطع التي كشفت تآمر المطيري على زعزعة الوضع في دول الخليج.

RT