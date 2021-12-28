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الثلاثاء، 28-12-2021 03:18 م

تركيا تطلق عملية أمنية جديدة

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، إطلاق عملية أمنية جديدة ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، تحمل اسم "عملية أرن الشتاء – 13"، جنوب شرقي البلاد.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أنها أطلقت العملية الجديدة في ولاية شرناق، في إطار مساعيها للقضاء على التنظيم الإرهابي.


وأضافت أنه يشارك في العملية حوالي 559 عنصرا أمنيا من قوات الدرك والقوات الخاصة، والحراس الأمنيين في تركيا.


وأكدت أن عمليات "أرن" الشتوية الأمنية الرامية لاجتثاث جذور تنظيم "بي كا كا" من عموم الأراضي التركية، مستمرة بحزم ونجاح بدعم من أبناء الشعب التركي.


وبدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

 

الأناضول

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