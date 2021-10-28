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الخميس، 28-10-2021 09:36 ص

بريطانيا تعيد لتركيا قطعة أثرية عمرها 4250 عاما

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الوكيل الإخباري- أعادت بريطانيا إلى تركيا إبريقا ذهبيا عمره 4250 عاما، وذلك بعد أن تم التأكد من أن القطعة الأثرية هذه نُقلت خارج البلاد بطريقة غير قانونية، بحسب ما ذكرت صحيفة "The Art Newspaper".

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وقالت الصحيفة إن الإبريق الذهبي نُهب في الأناضول وأعيد للتو إلى تركيا من قبل "مجموعة غيلبرت"، التي توجد في متحف "فيكتوريا وألبرت" (V&A) بلندن.


وحصل آرثر غيلبرت على الإبريق في عام 1989 من تاجر من لوس أنجلوس كان يُعرف بتجارة الآثار بطرق غير قانونية.


وفي عام 2018، قرر المتحف إجراء مراجعة للمجموعة لتحديد ما إذا كان قد تم الحصول على أي من العناصر بشكل غير قانوني.


وقد لفت الإبريق انتباه الخبراء الذين اكتشفوا فيما بعد أن هذه القطعة الأثرية قد سُرقت، لكن كيفية خروجها من تركيا لا تزال مجهولة.


المصدر: روسيا اليوم

 

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