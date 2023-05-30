تركيا تنزل إلى المياه غواصة حربية جديدة

الوكيل الإخباري- أعلن موقع Naval News أن تركيا أنزلت إلى المياه غواصة عسكرية جديدة.



وتبعا للموقع فإن حوض Golcuk العسكري التركي شهد يوم الخميس 25 مايو إنزال غواصة حربية إلى المياه، وهي ثاني غواصة من فئة "Reis" تعمل بالديزل والكهرباء مخصصة لسلاح البحرية التركي.



وكانت تركيا قد أطلقت عام 2009 برنامجا لتصنيع 6 غواصات جديدة تعمل بالديزل والكهرباء لصالح جيشها، مصممة من قبل شركة ThyssenKrupp Marine Systems.



ويبلغ طول كل غواصة من غواصات "Reis" التركية 68.35 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1850 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، والغوص لعمق 400 م، ونقل طاقم مكون من 40 شخصا.

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روسيا اليوم