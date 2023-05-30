الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

سعر الفائدة في هذا البلد بلغ 97%.. ودولة عربية بالمركز الثالث عالمياً

سلطة وادي الأردن: ارتفاع تخزين السدود إلى 138 مليون متر مكعب

تأثر مناطق في عمان والزرقاء ومأدبا بضخ المياه بسبب العكورة - أسماء

تركيا تنزل إلى المياه غواصة حربية جديدة

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الاحتلال يتوغل شرقي مدينة غزة

كشف أسباب تباطؤ حركة السير في عمان الثلاثاء

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأمن يكشف حقيقة سرقة صراف آلي في عمان

وفيات الثلاثاء 30-5-2023

الثلاثاء، 30-05-2023 10:12 ص

تركيا تنزل إلى المياه غواصة حربية جديدة

6474918a4236043f2f32917b


الوكيل الإخباري- أعلن موقع Naval News أن تركيا أنزلت إلى المياه غواصة عسكرية جديدة.

وتبعا للموقع فإن حوض Golcuk العسكري التركي شهد يوم الخميس 25 مايو إنزال غواصة حربية إلى المياه، وهي ثاني غواصة من فئة "Reis" تعمل بالديزل والكهرباء مخصصة لسلاح البحرية التركي.

وكانت تركيا قد أطلقت عام 2009 برنامجا لتصنيع 6 غواصات جديدة تعمل بالديزل والكهرباء لصالح جيشها، مصممة من قبل شركة ThyssenKrupp Marine Systems.

ويبلغ طول كل غواصة من غواصات "Reis" التركية 68.35 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1850 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، والغوص لعمق 400 م، ونقل طاقم مكون من 40 شخصا.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
268951_9_1682935339

انخفاض أسعار الذهب عالميا

shutterstock_529677184

قرار بتوفير الغاز مجانا في هذه الدولة

image - 2023-05-30T101742.058

الإعصار ماوار يضرب شرق تايوان وشمال الفلبين في طريقه إلى اليابان

64759c774c59b722b607a689

خارجية جنوب إفريقيا تضمن الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في قمة البريكس

image - 2023-05-30T095732.591

بوريل: روسيا لن تتفاوض حتى تنتصر في أوكرانيا

647599db4236047102305e02

بايدن ينسى طريقة تحية العلم في "يوم الذكرى"!

أخبار متعلقة
_129635573_gettyimages-1485792385

روسيا تعلق على سير الانتخابات التركية

6461c5f24236041bb305b35f

المجلس الأعلى للانتخابات يعلن النتائج الرسمية للسباق الرئاسي في تركيا

podyumdan-tbmm-ye-yuruyus-ak-parti-nin-adaylari-15753662_7213_m

سيدا ساريباش.. ملكة جمال تفوز في انتخابات البرلمان التركي

240138

تزامنا مع انتخابات رئاسة تركيا.. ماذا تعني "جولة الإعادة"؟

زز

عقيلة أردوغان تكشف هوية الفائز في انتخابات تركيا

بايدن4

هذا ما قاله .. الرئيس الأمريكي يعلق على الانتخابات الرئاسية التركية