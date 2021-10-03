تسجيل أول وفاة جراء تأثيرات شاهين

الوكيل الاخباري- سجلت السلطنة أول وفاة جراء تأثيرات الحالة المدارية “شاهين” بوفاة طفل في تجمعات مائية في العامرات



من جهة أخرى قال المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان بأن شخصا انجرف بداخل مركبته بولاية العامرات.



والجدير بالذكر أن محافظة مسقط تشهد هطول أمطار غزيرة وصلت كمياتها إلى 149 ملم في ولاية العامرات، كما تم إغلاق الشوارع وإبقاء الحركة المرورية في شارع مسقط السريع للحالات الطارئة والإنسانية.



المصدر: أثير

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