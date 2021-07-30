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الجمعة، 30-07-2021 10:05 ص

مشروع بحثي يظهر ارتفاع درجة حرارة أرض الكويت 11 درجة في 7 سنوات

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الوكيل الاخباري - كشف مشروع بحثي كويتي ارتفاع درجة حرارة أرض الكويت 11 درجة في 7 سنوات.

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وحسب المشروع الذي أجراه قطاع العلوم والتكنولوجيا في معهد الأبحاث العلمية في الكويت، ونشرت جريدة القبس تفاصيله، فإن درجة حرارة أرض الكويت شهدت اختلافا واسعا بين العامي 2013 و 2020.

 

المشروع المسمى "الجزر الحضرية الحرارية في الكويت"، كشفت خرائطه أن درجات الحرارة لسطح الأرض في شهر يونيو/ حزيران من عام 2013، كانت تتراوح بين 30 و 43.1، وهو ما اختلف كليا بعد مرور 7 سنوات، حيث باتت المناطق ذاتها لا تقل عن 44.7 درجة مئوية وتصل إلى 54.4 درجة في يونيو 2020.


وفي تصريح رسمي لها أوضحت هبة بارون مديرة المشروع في المعهد، أن حساب الاختلاف في درجة الحرارة بين المنطقة الحضرية والمنطقة الزراعية، وأيضا تحديد العلاقة بين درجة حرارة سطح الأرض، ودرجات حرارة الهواء، كلها كانت من أهداف المشروع.


وكشفت مديرة المشروع أن تولد الجزر الحرارية في المنطقة الحضرية كان يتم في غطاءات واستخدامات أرضية محددة، منها "حقل برقان النفطي، منطقة مطار الكويت الدولي، مساحات الفراغ المحشورة بين المباني، المناطق الصناعية بأنشطتها المختلفة وطبيعة المباني فيها.. الكيربي"، مؤكدة أن هذه الأمور كانت أهم أسباب رفع درجات الحرارة في المناطق الصناعية.

 

سبوتنيك

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