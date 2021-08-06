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الجمعة، 06-08-2021 11:32 ص

7 مدن سعودية تسجل درجات حرارة تتراوح بين 43 و50 درجة مئوية

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الوكيل الاخباري - سجلت بعض مناطق المملكة العربية السعودية أجواء شديدة الحرارة، يوم امس الخميس، وفقا لبيانات المركز الوطني للأرصاد، الذي أشار إلى أن بعضها اقترب من تسجيل 50 درجة مئوية.

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وذكر المركز الوطني للأرصاد، أن 7 مدن في السعودية تشهد درجات حرارة تتراوح بين 43 و 50 درجة مئوية.


وذكر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر" أن تلك المدن هي شرورة وعرعر، وتسجلان 43 درجة مئوية، بينما تسجل مدينة رفحاء 44 درجة.

 

أما مدينتا القيصومة وحفر الباطن فتسجلان 46 درجة، في حين تسجل مدينة الإحساء 48.3 درجة، في الوقت الذي تكون فيه أعلى درجة حرارة في مدينة الدمام التي تصل فيها درجة الحرارة إلى 49.4 درجة مئوية.


ومن جهة أخرى تشهد مدن المصايف درجات حرارة تتراوح بين 21 و 33 درجة مئوية وأبرزها مدن السودة وبلحمر والنماص والباحة، إضافة إلى أبها والطائف.

 

سبوتنيك

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