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الثلاثاء، 27-07-2021 02:18 م

مصر على موعد مع موجة حر شديدة الأسبوع المقبل

ارتفاع-درجات-الحرارة


الوكيل الإخباري- حذر مصدر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من موجة حر شديدة ستشهدها البلاد الأسبوع المقبل، حيث سترتفع درجات الحرارة بشكل مفاجئ.

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وستصل درجة الحرارة وفقا للمصدر إلى 44 في محافظات الصعيد و41 في محافظة القاهرة الكبرى والجيزة، مضيفا أنه سيسود الطقس ارتفاع شديد في الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع في نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والمناطق الساحلية.


وأضاف المصدر، أن موجة الحر الشديد ستكون بداية من يوم السبت المقبل، وذلك على كافة المحافظات، وسوف تستمر لمدة 5 أيام، وتختلف درجات الحرارة من محافظة إلى أخرى، حيث ترتفع الحرارة بشكل كبير في محافظات الصعيد وتنخفض في محافظات الإسكندرية والسواحل الشمالية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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