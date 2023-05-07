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الأحد، 07-05-2023 07:09 ص

تسجيل زلزالين في المحيط الهادئ بالقرب من كامتشاتكا

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الوكيل الاخباري - أفادت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية في كامتشاتكا، بوقوع زلزالين في مياه المحيط الهادئ بالقرب من ساحل شبه الجزيرة.

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ووفقا لبيانات الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تم تسجيل وقوع زلزاليين غير محسوسين في مياه المحيط الهادئ في الصباح الباكر من يوم 7 مايو.


ووقع الزلزال الأول على عمق 76 كيلومترا، وبلغت قوته وفقا لمقياس العزم الزلزالي (MMS)5.3، أما مركز بؤرته فكان في مياه المحيط على مسافة 145 كيلومترا جنوب شرق منطقة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي الحضرية.


وتم تسجيل الزلزال الثاني على عمق 42 كيلومترا، وبلغت قوته 4.2، أما مركز بؤرته فكان في مياه المحيط على مسافة 185 كيلومترا جنوب شرق منطقة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي الحضرية.


ولم يتم الشعور بالهزات الزلزالية في المراكز السكنية في إقليم كامتشاتكا، ولم يتم الإعلان عن أي خطر من حدوث تسونامي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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