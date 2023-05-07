الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

العضايلة: توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

الإفتاء توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

بيان جدة الختامي حول عودة العلاقات مع سوريا

مـواعيد الـعمل بجولات الترخيص المتنقل

العراق: اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية

صناعة السيارات الكهربائية ترفع الطلب على المعادن في العالم

هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

روسيا تستغني عن الإطارات الأجنبية في طائراتها المدنية

الأحد، 07-05-2023 03:55 م

تشاووش أوغلو يحدد شروط تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا

64579b724236046c755fcf1a


الوكيل الإخباري- قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، إنه يمكن اتخاذ خطوات سريعة نحو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد الاجتماع الوزاري حول سوريا في موسكو فقط من دون شروط مسبقة.

وشدد الوزير التركي كذلك على ضرورة تحقيق التقدم التدريجي في خريطة الطريق.

وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة Habertürk: "ماذا تقصد بالتقدم السريع ؟ التقدم ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية ؟ سيجتمع وزراء الدفاع والمخابرات حول هذا الموضوع. أما بالنسبة للعملية السياسية وعودة السوريين إلى وطنهم، فهذه قضايا ينبغي النظر فيها في إطار خارطة الطريق. لكن الأمر يعتمد على نهج السلطات السورية، ولكن لو تم طرح شروط مسبقة، مثل سحب قواتنا المسلحة فلن يحدث أي تقدم".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1064557161_0_0_2401_1350_1920x0_80_0_0_3450944af26c4a7f17dc9c19f7eb56b8-350x250

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

6457a6f0423604790d737c2c

"وول ستريت جورنال": الغرب يعتقد أن هجوم كييف سيساعد في الحوار مع روسيا

k6TZKvTdbekZLtE6hnbhu9h5grVRKfD9bMV9J5yU

ألبيرتا الكندية تعلن حالة الطوارئ

6457a0b54c59b746c277bc7b

لقاءات ثنائية وثلاثية في إطار الاجتماع الرباعي المرتقب بموسكو

1683460333399

بني مصطفى: الأردن أولى الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية أهمية قصوى

5DELU2PBHVLCLMAITMHDQ2O4MA_989392

الدفاع الروسية: تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

أخبار متعلقة
6448c52942360430d222df65 (1)

زلزال يضرب ولاية أضنة التركية قرب الحدود السورية

6443b77e4236046c48647f52

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 50783 شخصا

thumbs_b_c_afa889585c4203ce443a2dde4448a766

موسكو: استمرار تصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية دون مساعدة الأمم المتحدة

6442b6ac4c59b710ac335a0a

دوي متزامن لصافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا

42023179611739371286

تركيا تعلن الجمعة أول ايام عيد الفطر

6440e2e34c59b731857b5152

زلزال جديد في تركيا