الأربعاء 25-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توقيف شخصين 15 يوما عن جرم سرقة محول كهرباء مستشفى الأميرة بسمة باربد

الحكومة تصدر قرارات تخفيفية جديدة بشأن كورونا

حالة البلاد 2021 يوصي بالمحافظة على جاذبية الدينار الاردني

الحكومة: اطلاق رؤية اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة

السفير القطري بالأردن: العلاقات بين قطر والأردن لا يمكن حصرها في أسطر

مؤشر أسعار السندات الحكومية الروسية يتعافي من خسائر العقوبات

خادم الحرمين وولي عهده يهنئان الملك والاردنيين بعيد الاستقلال

أسعار الذهب محلياً اليوم الاربعاء

تعرّف على أكثر السلع التي استوردها الأردن خلال أول 4 أشهر من 2022

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأربعاء، 25-05-2022 02:29 م

تصريحات جديدة لقرداحي تثير تفاعلا على مواقع التواصل

628df9e34236046c2e128845


الوكيل الاخباري- بعد إثارته ضجة كبيرة بسبب مواقفه من الحرب في اليمن ما أدى إلى تضرر العلاقات بين لبنان ودول الخليج، صدرت مواقف جديدة عن وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول النجف.

اضافة اعلان

 

وأثار قرداحي تفاعلا كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات عن النجف، قال إنها فهمت على أنها "حنين للنظام السابق".

واستذكر قرداحي في مقطع الفيديو المتداول، حديثا سابقا عبر به عن رأي بشوارع العراق، قائلا: "كنا قاعدين بالنجف الأشرف حين سئلت عن رأيي بشوارع العراق مقارنة بالثمانينيات، فقلت أن الشوارع كانت أحلى من قبل". وأضاف: "كلامي كان مزحا، إلا أنه تم تفسير هذه التصاريح بأنها حنين إلى النظام السابق".

وأثار هذا الفيديو، تفاعلا بين النشطاء على موقع "تويتر"، سائلين: "أي تصريحاته نعتمد؟"، واعتبر البعض أن تصريحاته الأولى هي الحقيقة.

وكان قرداحي أثار في وقت سابق، غضبا واسعا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد وصفه الحملة العسكرية للتحالف المدعوم من السعودية في اليمن بـ"العدوان" ورأى أن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم".

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
628db6d7423604157f6cfd2a

ولي العهد السعودي يلتقي وفدا من الكونغرس الأمريكي

628dc11d42360418722381fc

وعد سعودي بتمديد وديعة لباكستان

afp.com-20210911-PH-GTY-1235188192-highres

واشنطن تكشف هوية المتهم الرئيس بالتخطيط لاغتيال بوش

ززززززززززز

كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية أحدها عابر للقارات

ألمانيا 3

عزل المصابين بجدري القرود 21 يوماً في ألمانيا

شرطة أمريكا

21 قتيلا وكشف هوية المنفذ خلال إطلاق نار بمدرسة في تكساس

أخبار متعلقة
21ipj-730x438

عاصفة ترابية تعلق رحلات طيران في العراق

ص

التحالف: 3 مراحل لنقل الأسرى جواً إلى صنعاء وعدن ستكتمل اليوم

h3HNb7PhOqld5xRCvehOzJSNvmUB4BD9dkAaRgJU

الفلك الدولي: رؤية الهلال بالتلسكوب ممكنة في هذه الدول