تصريح هام من أردوغان حول الانتخابات التركية

الوكيل الإخباري-أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن "الديمقراطية التركية تشهد للمرة الأول انتخابات رئاسية من جولتين"، مبينا أنه "لا توجد دولة تبلغ فيها نسب المشاركة بالانتخابات 90٪ لكن في تركيا بلغت هذه النسبة".

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وفي تصريح للرئيس التركي عقب الإدلاء بصوته الانتخابي في وقت سابق اليوم بإسطنبول، قال "نشهد للمرة الأولى في الحياة الديمقراطية التركية انتخابات رئاسية بهذا الشكل".



وأضاف "لا توجد دولة في العالم تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات 90٪، تركيا استطاعت تقديم كفاح ديمقراطي بأجمل صورة بمشاركة وصلت إلى 90٪، واليوم أؤمن أن تكون المشاركة نفس الشيء".



أردوغان أوضح أن "الجولة الأولى أجريت في 14 أيار/مايو الجاري، واليوم تجري الجولة الثانية، انتخابات اليوم لا أحزاب فيها، ولا ورقة اقتراع تبلغ مترا، تجري بين مرشحين فقط سيصوت الشعب لهما، وبالتالي أعتقد ان عملية التصويت ستنتهي بسرعة اليوم".



وتمنى الرئيس التركي أن تكون الانتخابات خيرا للدولة والشعب، مشددا بالقول "أتمنى من الشعب بشكل خاص عدم التهاون في مسألة المشاركة بالانتخابات".



وعقب عملية التصويت تبادل الرئيس أردوغان التحية مع المواطنين في حديقة المدرسة بعد خروجه من القاعة التي ادلى صوته بها، وتبادل معهم الأحاديث.



وانطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال قليجدار أوغلو.



الأناضول