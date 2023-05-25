الخميس 25-05-2023
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الخميس، 25-05-2023 12:41 م

أعداد المهاجرين لبريطانيا تسجل رقما قياسيا

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الوكيل الإخباري- ارتفع صافي الهجرة إلى بريطانيا إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 600 ألف على الرغم من الوعود التي قطعها الوزراء على مدى أربع سنوات بجعل إجمالي الهجرة يتراجع إلى أقل من 245 ألفا.

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وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الهجرة الإجمالية لعام 2022 كانت 606 آلاف، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ عن أعلى مستوى سابق بلغ 504 آلاف في العام الماضي.

وقد أدى هذا الارتفاع إلى دخول الأشخاص إلى المملكة المتحدة للدراسة أو العمل أو الهروب من الصراع أو الاضطهاد.

وكان متوسط صافي الهجرة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتراوح بين 200 ألف و 250 ألفا سنويا.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان العام الماضي إنها تهدف إلى خفض إجمالي الهجرة إلى "عشرات الآلاف"، وقد التزم رئيس الوزراء ريشي سوناك سابقا بتعهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون لعام 2019 بخفض الأرقام الإجمالية إلى أقل من 245 ألفا، إلا أنه رفض خلال الأسبوع الماضي إعطاء هدف محدد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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