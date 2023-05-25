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الخميس، 25-05-2023 09:18 ص

الأمن الروسي يحبط محاولة دبرتها المخابرات الأوكرانية لتخريب محطتين نوويتين

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الوكيل الإخباري- أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه تمكن من إحباط عملية تخريبية دبرتها المخابرات الأوكرانية كانت تستهدف محطتين للطاقة النووية يوم 9 مايو.

وقال مكتب الاتصال التابع لجهاز الأمن الفدرالي إنه تم اعتقال عنصرين من المجموعة كانا يستعدان لتخريب محطة الطاقة النووية، واثنين من المتعاونين معهما.

وأضاف مكتب الاتصال في بيان أن "جهاز الأمن الفدرالي الروسي أحبط هجوما إرهابيا على منشآت الطاقة النووية، والذي تم التخطيط له من قبل جهاز المخابرات الأوكرانية.

وأوضح أن "مجموعة إرهابية تخريبية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني حاولت تخريب أكثر من 30 خط طاقة عالي الضغط، في لينينغراد وكالينين".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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