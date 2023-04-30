تضارب أنباء حول اندلاع حريق بالبنك المركزي السوداني

الوكيل الإخباري- قالت الشرطة السودانية إن مقر البنك المركزي الرئيسي سليم وأن الحريق المتداول لأحد فروعه.



كان نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي قد تداولوا صورا لما قالوا إنه اندلاع حريق في البنك المركزي السوداني.



ويوجد المقر الرئيسي للبنك المركزي السوداني في العاصمة الخرطوم.



واندلعت المعارك التي دخلت أسبوعها الثالث، منذ 15 أبريل الجاري، بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، بعد أسابيع من التوتر وخلافات بشأن آلية دمج "الدعم السريع" بالقوات المسلحة.



ولم تكشف السلطات الرسمية عن تفاصيل هذا الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأحد في مقر البنك المركزي السوداني، عن الجهة التي نفذته.



ولدى بنك السودان المركزي 17 فرعا مقسمة في ولايات السودان المختلفة.

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