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الأحد، 16-04-2023 08:04 م

الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات المسلحة كافة في السودان

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الوكيل الاخباري - طالب مجلس الجامعة العربية بالوقف الفوري للاشتباكات المسلحة كافة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته.

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وأكّدت الجامعة في بيانها الختامي، بعد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية بشأن التطورات بجمهورية السودان، أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد الهام.


وحذّر البيان، من خطورة التصعيد العنيف الذي يشهده السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا وإقليميا، مما يحتم على جميع الأطراف إعلاء مصلحة السودان دولة وشعبا عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل معا على تهدئة الأوضاع تفاديا لتفاقمها ومنعا لتدهورها.


وأعرب المجلس عن الأسف الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة، والتقدم بخالص العزاء لذوي الضحايا والشعب السوداني بأكمله.





 




 

 


 

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