تظاهرات ليلية غاضبة تهز طهران

الوكيل الإخباري - شهدت طهران مساء أمس الجمعة تظاهرات غاضبة جديدة، بعد أسبوع من احتجاجات على وفاة شابة اعتقلتها شرطة الآداب بسبب "لباسها غير المحتشم"، وأدى قمعها إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا.

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وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قالت وكالة "فرانس برس" إنها تحققت منها، رجلا يرتدي زيا عسكريا يطلق النار على متظاهرين لم يحدد عددهم حتى الآن، في منطقة شهر ري في جنوب العاصمة الإيرانية.



ووثقت لقطات أخرى محتجين يركضون أمام فندق في شمال طهران، في شارع شهد فوضى وإشعال حرائق. وسمع صوت ما لا يقل عن ثماني طلقات لم يحدد مصدرها.



وذكر ناشطون ووسائل إعلام أن متظاهرين اشتبكوا في مدن إيرانية عدة مع قوات الأمن وأحرقوا سيارات للشرطة ورددوا شعارات معارضة للحكومة.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الشرطة اعتقلت عددا غير محدد من الأشخاص، بينهم الناشط ماجد توكلي والصحفي نيلوفر حميدي بحسب ما أفاد مقربون منهما.

روسيا اليوم