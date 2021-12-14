تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان

الوكيل الإخباري-أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية لتصبح في مايو 2022، بعد أن كان مجلس النواب أكد إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس.

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وقال عون: "بعد هذه الاحداث آمل نهاية حقبة معيّنة تخطى عمرها الـ30 سنة، والانتخابات ستحصل وغيّرتُ تاريخ اجرائها لتحصل في أيار 2022 وسنتفق على ذلك".



وخلال لقائه وفد نقابات المحررين، شدد عون على أن الانتخابات ستحصل، "والأمر الذي غيّرته هو تاريخ اجرائها من 27 آذار الى 8 او 15 أيار، ونحن سنتفق على ذلك"، مشيرا إلى أنه "مضى على المتحاورين في لبنان 30 سنة وهم يتحاورون دون نتيجة ويجب تغيير المتحاورين ولو كنت أنا من بينهم".



وشدد على أن " التفاهم قائم بشكل تام مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأن وجود اختلاف في الرأي احيانا لا يعني الخلاف ولا يجب أن يسمى بذلك"، أما عن العلاقة مع "حزب الله"، فلفت إلى أن "هناك أمور يجب أن تقال بين الأصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لأن عدم احترامه يعني أن تسود الفوضى".



روسيا اليوم

