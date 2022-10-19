الأربعاء 19-10-2022
الوكيل الاخباري

مستثمرو السيارات السياحية يطالبون بتمديد عمرها التشغيلي لـ 8 سنوات

لبنان يعلن انتشار وباء الكوليرا ووفاة 5 أشخاص حتى الآن

السفارة المغربية: رفع القيود الصحية للدخول إلى المغرب

في موقف بطولي.. طالبة صيدلة تسعف رجل اغمي عليه في مرج الحمام

طلبة جامعات لواء سحاب يشتكون من صعوبات في وسائل النقل العام

اشتباك مسلح مع تجار مخدرات وإصابة مطلوب

البلبيسي ينفي تسجيل 3 إصابات كوليرا في الأردن

انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم

تعرض المبنى الإداري لمدينة إنيرغودار لقصف أوكراني بصواريخ هيمارس

روسيا تدعو الدول الغربية لكشف أهدافها من تطوير مواد كيميائية جديدة

الأربعاء، 19-10-2022 09:47 ص

تعرض المبنى الإداري لمدينة إنيرغودار لقصف أوكراني بصواريخ هيمارس

634f949b423604050b5c7fc2


الوكيل الإخباري- تعرض المبنى الإداري لمدينة إنيرغودار للقصف من قبل نظام كييف أدى إلى حدوث اضرار مادية في البناء، دون وقوع إصابات بشرية.

وقال ألكسندر فولغا، رئيس إدارة المدينة، إن مدينة إنرغودار، منطقة زابوروجيه، فقدت طاقتها الكهربائية تماما بعد الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية بصواريخ هيمارس على محطة Luch الفرعية، وتجري حاليا أعمال الإصلاح والصيانة: "في الوقت الحالي، تعطلت محطة Luch الفرعية، ونتيجة لذلك لا توجد كهرباء في المدينة. ويجري إصلاحها حاليا".

وهاجمت القوات الأوكرانية إنرغودار مساء الثلاثاء بصواريخ هيمارس وأصابت مبنى الإدارة، كما تضرر الجسر عند مدخل المدينة ومحطة Luch الفرعية.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لبنان 3

لبنان يعلن انتشار وباء الكوليرا ووفاة 5 أشخاص حتى الآن

634f88294c59b710182b4dec

روسيا تدعو الدول الغربية لكشف أهدافها من تطوير مواد كيميائية جديدة

634e7c31423604419d7eae31

استطلاع: 10% فقط من البريطانيين لديهم رأي إيجابي عن تراس

634e60c342360429a72db7b6

القضاء العراقي يستدعي مسؤولين حكوميين ويأمر بالقبض على رجال أعمال

634e8a374c59b70eeb0f3336

الكويت تعلن تضامنها مع السعودية حيال التصريحات بشأن أوبك+

قطر2

قطر توفر 30 ألف غرفة فندقية إضافية لمشجعي كأس العالم

أخبار متعلقة
-639190550

الامم المتحدة تدعو لاحترام سيادة العراق

632c13c74236045dd35340a3 (1)

زلزال عنيف يضرب المكسيك