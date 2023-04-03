تعزيزات عسكرية روسية باتجاه الحدود مع فنلندا ردا على انضمامها للناتو

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا ستعزز قدراتها العسكرية فورا في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي، كرد فعل على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أغروشكو، خلال مؤتمر صحفي: "لقد تم بالفعل الأخذ والإعلان عن جزء من الإجراءات، سنعزز إمكاناتنا العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي"، لافتا إلى أنه وفي حالة تم نشر قوات ومعدات لأعضاء آخرين في الناتو في الأراضي الفنلندية، سنتخذ خطوات إضافية لضمان الأمن الروسي".

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