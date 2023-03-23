الخميس 23-03-2023
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الخميس، 23-03-2023 04:24 م

وزير الخارجية الإستوني يكشف كيف واجه الموت خلال زيارته إلى كييف

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الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو بأنه كاد أن يموت في سيارة مشتعلة خلال رحلة عمل إلى أوكرانيا.

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جاء ذلك وفق ما صرح به راينسالو في مؤتمر صحفي حكومي اليوم الخميس، حيث قال إنه كان وسفير إستونيا كاييمو كوسك يقودان سيارة دفع رباعي حول كييف عندما اشتعلت النيران في السيارة فجأة، وتابع رينسالو: "كنا نجلس في المقعد الخلفي، وشعر كاييمو كوسك برائحة شيء ما، وفي وقت ما اندلعت شعلة خلفه. وأدى اشتعال الأسلاك إلى سد الأبواب الخلفية، وكان لا بد من كسرها حتى لا تتحول السيارة إلى غرفة غاز في غضون ثوان قليلة".

 




 

 


 

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