لافروف وبلينكن يبحثان قضية اعتقال صحفي أميركي بتهمة التجسس

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن اعتقال الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش.



وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "أبلغ وزير الخارجية نظيره الأميركي حول احتجاز المواطن الأميركي إيفان غيرشكوفيتش في روسيا بتهمة التجسس، بضرورة احترام قرارات السلطات الروسية المتخذة بموجب التشريعات والالتزامات الدولية لروسيا الاتحادية".

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