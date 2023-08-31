الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 11:36 ص

تعليق أوروبي على انقلاب الغابون

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الوكيل الإخباري - شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، على أنه لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر، قائلا إنّ العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد فوز الرئيس المخلوع علي بونغو في انتخابات شابتها مخالفات.اضافة اعلان


وقال بوريل من طليطلة الإسبانية على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27: "الانقلابات العسكرية ليست الحل، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات".

وأضاف أن تصويتا مزورا يمكن اعتباره بمثابة "انقلاب مؤسساتي" مدني.

وأعلن عسكريون متمردون على شاشة التلفزيون الرسمي الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغويما، قائد الحرس الجمهوري، رئيسا للبلاد.

 




 

 


 

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