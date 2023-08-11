176 ألف وافد غير نظامي لأوروبا نصفهم عبر طريق وسط المتوسط

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) بأن عمليات العبور غير النظامية المرصودة إلى داخل حدود الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 13 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ عدد الوافدين 176100، وهو أعلى إجمالي يتم تسجيله في الأشهر السبعة الأولى منذ عام 2016.

اضافة اعلان



وحسب أحدث بيانات (فرونتكس) المنشورة اليوم الجمعة، فإنه منذ بداية هذا العام استخدم نصف المهاجرين غير النظاميين طريق وسط البحر الأبيض المتوسط لدخول أراضي دول التكتل الأوروبي الموحد، في وقت تراجعت فيه عمليات الدخول على طرق الهجرة الأخرى.



وأشارت إلى أن الزيادة في عدد الوافدين عبر وسط المتوسط زادت بنسبة 115 بالمئة، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.



ووفق (فرونتكس)، فإنه تم رصد ما يقرب من 42700 عملية عبور غير نظامية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 19 بالمئة على أساس سنوي وهي الأعلى منذ آذار 2016.



بترا