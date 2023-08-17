الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

تنويه هام الى اولياء امور طلبة المدارس

التربية مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - اسماء

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصحة - أسماء

الجيش يفتح باب التجنيد - رابط التقديم

منح دراسية للأردنيين في مختلف التخصصات

الشاب حمزة تفوق على السرطان وحصل على 99.1 % في التوجيهي

15 % انخفاض نسب إشغال الفنادق بسبب الحرّ وقرب العام الدراسي

%30.5 تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي

بعد سنوات من حصاد الشوارع.. تغليظ مخالفات السير لردع المستهترين بأرواح الناس

الخميس، 17-08-2023 05:23 م

ألمانيا تدعو لفرض عقوبات أوروبية على المجلس العسكري في النيجر

64de12d04236041b785ee43a


الوكيل الإخباري - دعت وزارة الخارجية الألمانية الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة المجلس العسكري في النيجر، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم ويعتقله.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة "X" أنه "بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نريد الآن من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الانقلابيين"، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية أنالينا بربوك أجرت في الأيام الأخيرة محادثات حول النيجر مع شخصيات عدة بينها نظيراها الفرنسية والأمريكي.


واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.


وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا.


ودانت "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64de047f42360415c27929c1

ستولتنبرغ: لم يتم اتخاذ القرار النهائي بتوريد المقاتلات لأوكرانيا

1258774379

وزير خارجية إيران يصل الرياض في أول زيارة بعد استئناف العلاقات

2023-08-17_08-56-09_692518

كندا: إخلاء مدينة في أقصى الشمال مع تقدم حرائق الغابات

64dd67e64c59b76b281b955a

الأولى منذ 2018.. زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي للمملكة المتحدة

64ddea804c59b76ab063b09b

اتفاق إيراني سعودي على استئناف عمل الملحقين العسكريين

63b9107973c8b

تنويه هام من وزارة الحج والعمرة السعودية لجميع المعتمرين

أخبار متعلقة
64ca20bf4c59b7397732d03a

إيطاليا تعارض احتمال التدخل الغربي في النيجر

1690653991564 (1)

باريس توقف مساعداتها للنيجر بسبب الانقلاب

النيجر (1)

مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الانقلاب في النيجر

64c51fe44236043eba1d1f25

بلينكن: شويغو زار كوريا الشمالية طلبا للأسلحة

6879890-1690415147

ساعات بعد احتجازه.. عسكريون يعلنون عزل رئيس النيجر وإغلاق الحدود وحظر التجول

image (59)

إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان