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السبت، 12-08-2023 08:57 ص

الاتحاد الأوروبي يرحب بإلغاء عقوبة الإعدام في غانا

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الوكيل الإخباري - رحب الاتحاد الأوروبي بإلغاء عقوبة الإعدام في غانا.

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وقال متحدث باسم جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الجمعة إن "عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية وغير إنسانية، تمثل إنكارا غير مقبول للكرامة والسلامة الإنسانية".


وتابع أنه "لا يوجد دليل قاطع يظهر أنها تشكل رادعا للجريمة، بينما لا يمكن عكس أي أخطاء في تطبيق العدالة".


وقال إن "الاتحاد الأوروبي يعارض بقوة عقوبة الإعدام في كل الظروف وسيواصل العمل من أجل إلغائها في الدول القليلة المتبقية التي لا تزال تطبقها".


يذكر أن 124 دولة في مختلف أنحاء العالم ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها.

 

البيان

 




 

 


 

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