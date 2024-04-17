تعليق تسجيل المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي

الوكيل الاخباري - علق طيران الإمارات إجراءات تسجيل المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي حتى منتصف الليلة بسبب الطقس السيء وحالة الطرق .

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وقالت إنه يمكن للعملاء المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز الخاص بهم أو زيارة موقع الناقلة لإعادة الحجز.



وتابعت "ستستمر إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي والذين يمرون بالفعل برحلات الترانزيت ويمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، وننصحهم بالتحقق من أحدث جداول الرحلات.



وختمت "نعتذر بشدة عن الإزعاج الذي سببناه. تعمل طيران الإمارات جاهدة لاستعادة عملياتنا المجدولة، وستقدم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين."

