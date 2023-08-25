تعليق من إفريقيا على مصرع بريغوجين

الوكيل الاخباري-

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جاء ذلك في حوار نشرته Financial Times، حيث تابع غوانجيكا: "هذه أخبار حزينة، فقد أنقذ بريغوجين الديمقراطية، بالتالي فإن بلادنا في حالة حداد عليه. لكن بالنسبة لنا، لن يغير هذا شيئا على الإطلاق"، مضيفا أن الاتفاق مع موسكو يسمح باستمرار تواجد المدربين الروس في جمهورية إفريقيا الوسطى.وأشار غوانجيكا إلى أن مجموعة "فاغنر" التي أسسها بريغوجين هي التي منعت حدوث انقلاب في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتخلصت من آلاف الإرهابيين في إفريقيا.وكانت طائرة رجال الأعمال من طراز إمبراير ليغاسي قد تحطمت بالقرب من قرية كوزنيكو في منطقة تفير، وعلى متنها عشرة أشخاص بما في ذلك 3 أشخاص طاقم الطائرة، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها.وبحسب قائمة الركاب التي نشرتها هيئة النقل الجوي الفدرالية، كان يفغيني بريغوجين على متن الطائرة المنكوبة والتي تمتلكها شركة MNT-Aero، المتخصصة في نقل رجال الأعمال.وقد فتحت قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي.