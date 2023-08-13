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الأحد، 13-08-2023 02:59 م

سفينة حربية روسية تفتح نيرانا تحذيرية على ناقلة بضائع في البحر الأسود

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينة حربية تابعة لها فتحت يوم الأحد نيرانا تحذيرية بأسلحة آلية على سفينة لشحن البضائع الجافة ترفع علم بالاو في جنوب غرب البحر الأسود بينما كانت تتجه إلى أوكرانيا.

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انسحبت روسيا الشهر الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة كان يتيح لأوكرانيا تصدير منتجاتها الزراعية إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأسود، محذرة من أن موسكو ستعد جميع السفن المتجهة إلى المياه الأوكرانية ناقلات أسلحة محتملة.


وقالت روسيا في بيان إن سفينة الاستطلاع التابعة لها فاسيلي بيكوف أطلقت نيرانا بأسلحة آلية على الناقلة سوكرو أوكان بعد عدم استجابة قائدها لطلب التوقف من أجل إجراء عملية تفتيش.


وتشير بيانات الشحن على رفينيتيف إلى أن الناقلة كانت تبحر شمالا نحو ساحل بلغاريا.


 




 

 


 

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