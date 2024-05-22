تعيين وزير الأمن العام في فيتنام رئيسا جديدا للبلاد

الوكيل الإخباري- صوّت البرلمان الفيتنامي اليوم الأربعاء على تعيين وزير الأمن العام تو لام رئيسًا جديدًا للبلاد، بعد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أجبرت سلفه على الاستقالة.

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وبحسب التلفزيون الرسمي، صوّت 472 من أصل 473 نائبًا في الجمعية الوطنية بالموافقة على تعيين لام البالغ 66 عامًا رئيسًا للبلاد.

سيتولى لام السلطة خلفًا لفو فان ثيونغ الذي استقال من منصبه في آذار الماضي على خلفية ما وصفه الحزب "بمخالفات وتقصير".

ويتولى لام منصب وزير الأمن العام منذ عام 2016 واتخذ موقفًا متشددًا تجاه حركات حقوق الإنسان.

وكان من المقرر أن يتولى لام الرئاسة مع الاحتفاظ بمنصبه في وزارة الأمن العام، وهو ما كان سيشكّل سابقة في فيتنام، لكن قبل ساعات من الاقتراع، اتفق النواب على إقالته من منصبه كوزير.



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