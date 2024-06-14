بنك الإسكان ينفذ حملته السنوية للتبرع بالدم "النخوة بدمك" بالتعاون مع بنك الدم

الوكيل الاخباري - بالتزامن مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يصادف 14/حزيران من كل عام، وبما يتناسب مع أهداف برنامج إمكان الإسكان، نفذ بنك الإسكان يوم الأربعاء 12/06/2024 في مبناه الرئيسي في منطقة الشميساني، حملته السنوية للتبرع بالدم تحت شعار "النخوة بدمك" بالتعاون مديرية بنك الدم التابعة لوزارة الصحة وتحت إشراف كادر متخصص.

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وشهدت الحملة مشاركة لافتة وإقبالاً واسعاً من قبل موظفي البنك من مختلف المستويات الوظيفية، وذلك انطلاقاً من تحليهم بقيم التكافل الاجتماعي والعمل الانساني الطوعي الذي يرون فيه واجباً وطنياً يقع على عاتق الجميع، وتجسيداً لرسالة البنك الإنسانية بالوقوف إلى جانب المرضى من أصحاب الحالات التي تستدعي التبرع لها.



وتنسجم حملة بنك الإسكان للتبرع بالدم السنوية "النخوة بدمك"، مع حرص البنك على استدامة شراكاته وتعاونه مع مؤسسات وطنية لها بصمات مميزة في الخدمة المجتمعية ودوراً هاماً في خدمة الوطن والمواطن.



يذكر أن بنك الإسكان أطلق في مطلع العام الحالي برنامج "إمكان الإسكان" كمشروع تنموي يركز على أربعة محاور: التمكين الاجتماعي، الصحة، التعليم، والبيئة، ويهدف للانتقال لمستوى جديد من الابتكار والشمول والاستدامة والتطوير في شكل العمل التنموي والمجتمعي، والبناء على مساهمات البنك في هذا المجال بما يتناسب مع إرثه العريق لأكثر من خمسين عاماً.